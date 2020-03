Corriere Fiorentino: "Stop o ripresa, Serie A ancora divisa"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola titola: "Stop o ripresa, Serie A ancora divisa". Il pallone può attendere, la Lega Serie A ne ha preso atto rimandando a momenti migliori qualsiasi decisione su quando si tornerà in campo. Nell’assemblea tenutasi ieri in video conferenza (a rappresentare la Fiorentina c’era come sempre il dg Joe Barone) non sono stati affrontati i temi relativi alla chiusura del campionato. Troppa l’incertezza che regna sui tempi dell’emergenza per il coronavirus per pensare di programmare una ripresa anche solo degli allenamenti, più impellente semmai fare il punto sulle conseguenze economiche dello stop.