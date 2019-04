© foto di Lorenzo Di Benedetto

Fiorentina tra gioia Primavera e contestazione in città. Il Corriere Fiorentino di questa mattina dedica spazio a tutto questo in prima pagina, con i titoli: "Il trionfo della Primavera di Vlahovic" e "Striscioni anti Della Valle, ma i tifosi di dividono". Clima pesante a Firenze in vista della prima di Montella nella sfida contro il Bologna: ieri affissi tanti manifesti in città ma c'è anche chi li ha cancellati.