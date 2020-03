Corriere Fiorentino su Badelj: "Regista in crisi"

"Regista in crisi". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto sul Corriere Fiorentino in riferimento a Milan Badelj: "Futuro in bilico il ritorno di Milan Badelj per ora non ha convinto, il riscatto non è scontato. Vorrebbe restare, ma i numeri sono impietosi: la Fiorentina ha fatto più punti senza di lui".