Corriere Fiorentino su Castrovilli: "L'anti Chiesa"

"L'anti Chiesa", titola il Corriere Fiorentino stamane in prima pagina, sotto ad una foto di Gaetano Castrovilli. Il numero dieci non basta a legare Gaetano Castrovilli alla Fiorentina ma è un ottimo punto di partenza. Dopo il burrascoso addio di Federico Chiesa, che ha lasciato forti strascichi, all’orizzonte si profila un probabile addio con Nikola Milenkovic. Fin qui dal serbo non è mai davvero arrivata un’apertura per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Proprio per questo, la società è intenzionata a rendere sempre più solide le proprie basi e Castrovilli ha tutto per diventare un simbolo viola.