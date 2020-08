Corriere Fiorentino su Dragowski: "L'anno del Drago"

"L'anno del Drago", titola oggi in taglio alto il Corriere Fiorentino, in riferimento a Bartlomiej Dragowski. "Il portiere con la barba e la stagione delle conferme", scrive il quotidiano: oggi il portiere viola compie ventitré anni, e dopo il primo anno da titolare nella Fiorentina, la prossima sarà per lui una stagione in cui confermare il buon livello esibito negli ultimi mesi.