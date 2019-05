Corriere Fiorentino su Empoli-Fiorentina: "Derby in porta"

© foto di WilMan

"Derby in porta. Lafont-Dragowski, la sfida nella sfida per la maglia viola". Il Corriere Fiorentino richiama in prima pagina il duello a distanza che andrà in scena domenica all'ora di pranzo a Empoli, nel derby tra gli azzurri e la Fiorentina. Nella titolazione delle pagine interne maggiori dettagli: "Lafont e Dragowski domenica saranno l'uno contro l'altro. Dopo il ritiro insieme a Moena, adesso si giocano la maglia viola per il prossimo anno". Spazio anche al patron dell'Empoli e al suo mister: "Andreazzoli, l'ultima chance salvezza. Il presidente Corsi: 'Squadra motivata, vincere ci aiuterebbe a sperare'".