Corriere Fiorentino su Fiorentina-Milan: "Mister avversari per un giorno"

Stefano Pioli e Beppe Iachini, allenatori rispettivamente di Milan e Fiorentina, affronteranno questo sabato uno di fronte all'altro. E visto il legame che unisce i due, il Corriere Fiorentino titola così nella pagina sportiva odierna: "Avversari per un giorno. Duello in panchina Iachini e Pioli, compagni di squadra in viola e amici. Ma non stasera. Beppe svela: 'Tifo per le squadre che allena Stefano'. E sceglie ancora Chiesa-Vlahovic".