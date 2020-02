vedi letture

Corriere Fiorentino su Lirola: "Il pendolino di Beppe"

"Il pendolino di Beppe". Titola così il Corriere Fiorentino a pagina 11 in riferimento al terzino destro della Fiorentina Pol Lirola: "Il laterale spagnolo contro la Samp è stato tra i migliori in campo. Con l’arrivo di Iachini il suo rendimento è migliorato: due assist e un gol (all’Atalanta in Coppa) dall’inizio dell’anno. Dopo un’inizio difficile, Lirola ha cominciato a far sentire il suo peso sulla fascia destra".