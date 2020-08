Corriere Fiorentino su Ribéry: "Franck cerca casa"

"Franck cerca casa", titola questa mattina in taglio alto il Corriere Fiorentino, in riferimento a Franck Ribéry. Leader in campo e fuori, il fuoriclasse francese trasloca in città ad un anno dal suo arrivo. "Franck il fiorentino", si legge a pagina undici: l'ex Bayern lascia Bagno a Ripoli per Firenze. Un anno fa lo show al Franchi per la presentazione: da allora ha preso per mano il club e la città.