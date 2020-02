vedi letture

Corriere Fiorentino su Ribery: "Franck corre. E palleggia"

"Franck corre. E palleggia". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere Fiorentino dedica al ritorno in campo del campione francese che sta lentamente continuando nel suo percorso riabilitativo: "Al lavoro: la Fiorentina pubblica sui social i video di Ribery mentre si allena al centro sportivo Astori. E per la prima volta dopo tre mesi il francese ritrova il pallone. Ma per il ritorno in campo serve tempo".