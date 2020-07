Corriere Fiorentino sui gigliati: "A San Siro senza paura"

"A San Siro senza paura". Questo il titolo a pagina 12 riferito alla Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino che analizza la gara di stasera contro l'Inter: "I viola (ore 21,45) contro l’Inter liberi dagli assilli della classifica. Per Iachini la possibilità di sperimentare in vista del futuro«Vogliamo valutare i ragazzi e farli crescere in modo costante». Il tecnico riparte dai numeri: «Gli stimoli non mancano, dalla ripresa abbiamo la miglior difesa del campionato»".