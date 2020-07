Corriere Fiorentino sui gigliati: "Non c’è tempo da perdere"

"Non c’è tempo da perdere". Titola così il Corriere Fiorentino a pagina 13 sulla Fiorentina: "La delusione di Commisso dopo la sconfitta con il Sassuolo che ha dimostrato come alla Fiorentina manchino le basi E il calendario imposto dal Covid non aiuta la ricostruzione. La salvezza, il nuovo allenatore e un mercato da fare in fretta. Per non rischiare un’altra stagione di transizione".