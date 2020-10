Corriere Fiorentino sui problemi del reparto arretrato: "Viola in difesa"

"Viola in difesa". E' questo il titolo che il Corriere Fiorentino dedica al calcio in prima pagina. La Fiorentina lo scorso anno ha fatto meglio in fase difensiva che in fase offensiva, mentre quest'anno il reparto migliore della stagione passata sta facendo un po' fatica, si legge ancora nel taglio alto.