© foto di Mattia Verdorale

"A un passo da Pulgar": titola così il Corriere Fiorentino, che parla di colpo imminente per la squadra viola. Erick Pulgar è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, per un affare da 12 milioni di euro. Oggi il centrocampista dovrebbe arrivare a Firenze per sostenere le visite mediche. Piace il brasiliano Pedro, del Fluminense, ma è una trattativa molto più complicata. Previsto anche tanto lavoro sulle uscite nei prossimi giorni: per Dabo, Cristoforo ed Eysseric vanno ancora individuate le migliori soluzioni, per Biraghi non resta che attendere le mosse dell’Inter.