Corriere Fiorentino sui viola: "Allarme stadio Franchi"

"Allarme Franchi" titola quest'oggi il Corriere Fiorentino sui viola. Spazio dedicato al futuro dello stadio gigliato. Rocco Commisso mostra in diretta tv un calcinaccio dello stadio: "E' caduto mentre ero lì". Sky box, spogliatoi, ma anche i bagni e i servizi in generale, il patron ha voluto vedere da vicino tutte le criticità del vecchio Franchi, in attesa del primo incontro post decreto con il sindaco Nardella che dovrebbe andare in scena nei prossimi giorni.