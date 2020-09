Corriere Fiorentino sui viola: "Amrabat, un regista a tutto campo"

"Amrabat, un regista a tutto campo". C'è spazio per il nuovo centrocampista viola in taglio basso sul Corriere Fiorentino. Ieri il marocchino si è presentato alla stampa: "Mi ha voluto Commisso, voglio dimostrare il mio valore". L'ex Verona ha poi aggiunto: "Mi volevano altri cinque club, ma non ho avuto dubbi a scegliere la Fiorentina. Posso giocare in tutti i ruoli a centrocampo".