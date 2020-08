Corriere Fiorentino sui viola: "Beppe ha fretta: già a lavoro per la nuova stagione"

"Beppe ha fretta: già a lavoro per la nuova stagione". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere Fiorentino in riferimento all'allenatore dei viola: "Ancora qualche giorno di riposo e la Fiorentina inizierà la preparazione verso il prossimo campionato. Beppe Iachini ha fissato il raduno al centro sportivo per venerdì. Sarà l’occasione per ritrovarsi e sentire cosa l’allenatore chiederà per la nuova stagione. Ci saranno anche i dirigenti viola e non è escluso che il presidente Rocco Commisso, in collegamento telefonico, voglia mandare il suo messaggio a tutti in vista della sua seconda stagione al timone della Fiorentina".