Corriere Fiorentino sui viola: Boateng-Lirola, doppio colpo"

© foto di ManWil

La prima pagina del Corriere Fiorentino contiene, quest'oggi, un titolo sulla Fiorentina, protagonista in queste ultime ore: "Il mercato viola decolla: Boateng-Lirola, doppio colpo per Montella. Accordo raggiunto con il Sassuolo". All'interno, maggiori dettagli, soprattutto sull'ex Barcellona: "Oggi l’ufficialità, il ghanese: 'Sono felice, non vedo l’ora di cominciare'. Decisiva nell’operazione la volontà della moglie Melissa Satta: al Sassuolo un milione di euro, per lui contratto biennale Da centravanti a esterno, può ricoprire vari ruoli in attacco".