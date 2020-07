Corriere Fiorentino sui viola: "Bomber a bocca asciutta"

La Fiorentina, in questa ripresa di campionato, paga i problemi in attacco. Con il Corriere Fiorentino che titola così, nella sezione sportiva dell'edizione odierna, sull'argomento: "Bomber a bocca asciutta. Verso il Parma. Tanti tiri in porta, pochi gol: la crisi viola è anche quella dei suoi attaccanti. Non possono bastare solo le invenzioni di Ribery, domenica nuova opportunità per Cutrone"