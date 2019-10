Corriere Fiorentino sui viola: "C'è la Lazio. Primo scontro diretto"

© foto di Wilman

""C'è la Lazio. Montella-Inzaghi, scontro diretto per la zona Europa". Così il Corriere Fiorentino titola in prima pagina sulla prossima sfida dei Viola. E, all'interno, prosegue: "Il primo scontro diretto. Domani sera al Franchi c'è la Lazio: stessi punti in classifica, stesse ambizioni. Previsti 35.000 spettatori, Commisso in tribuna. Montella punta ancora su Ribery-Chiesa".