Corriere Fiorentino sui viola: "Caccia agli esterni per tornare a volare"

© foto di ManWil

Il Corriere Fiorentino, nel taglio alto della prima pagina odierna, si occupa del club gigliato: "Con le ali. Pradè e Montella a caccia di esterni per tornare a volare". La Fiorentina, insomma, deve intervenire sulle fasce per accontentare il proprio allenatore, come spiega il quotidiano all'interno: "Il tecnico vuole ripartire dal 4-3-3 e ha bisogno di velocità e imprevedibilità. Da Ounas a El Sharaawy le ipotesi sul tavolo del direttore sportivo".