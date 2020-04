Corriere Fiorentino sui viola: "Chiesa-Juve, ci risiamo"

"Chiesa-Juve, ci risiamo". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere Fiorentino dedica al futuro di Federico Chiesa: "Il presidente della Fiorentina e la lunga trattativa con Federico: "Le condizioni perché vada via sono due: che me lo vengano a chiedere e che arrivi un’offerta in linea con la valutazione. Tornano le voci di un accordo con i bianconeri. Ma Commisso fa muro: a loro non lo cediamo".