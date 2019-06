© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa, se telefonando...". Titola così il Corriere Fiorentino sulla squadra gigliata e il futuro legato al suo gioiellino Federico Chiesa. "Il proprietario della Fiorentina non cede sul talento viola. E prima di prendere l'aereo ha incontrato il sindaco di Campi per la costruzione del Centro Sportivo delle giovanili". Intanto il patron viola è ripartito ieri per New York ma ha dichiarato che con Chiesa si sentirà molto presto.