Corriere Fiorentino sui viola: "Chiesa vuole andare, Commisso resiste"

Il futuro di Federico Chiesa è diventato un tormentone in casa Fiorentina. Ed è proprio "Tormentone" la parola che compare nella prima pagina odierna del Corriere Fiorentino. Con il resto del titolo che è il seguente: "Chiesa vuole andare, Commisso resiste: come andrà a finire?". Nelle pagine sportive interne il quotidiano toscano aggiunge un dettaglio sulla vicenda: "L'attaccante è in vacanza, nessun incontro in programma".