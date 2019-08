"Cholito, tempo scaduto". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Dall’entusiasmo dell’arrivo per la sua «garra» certificata nel suo Dna, a un addio mesto e silenzioso ma ormai scontato. Il finale non è di sicuro quello che avrebbe voluto scrivere Giovanni Simeone che nella nuova Fiorentina avrebbe voluto rilanciarsi e dimostrare tutto il suo valore e soprattutto ripagare tutto l’affetto ricevuto dai tifosi e la fiducia che l’ormai precedente gestione tecnica aveva riposto in lui.