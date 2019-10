"Col poker in mano".Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola.

Un weekend passato sul divano. Con le gambe stese, e gli occhi sulla tv. Mentre gli altri giocavano, la Fiorentina guardava. E gongolava. «Vuoi vedere che...». Ora, però, è venuto il momento di alzarsi. Per trasformare quel pensiero in qualcosa di concreto. Basta guardare la classifica. Vincere stasera a Brescia, per Ribery e compagni, varrebbe un salto in alto da brividi. Tre punti, per scavalcare la Roma, la Lazio, portarsi al quinto posto, a soli due punti dal quarto (occupato dal Napoli) che vale la Champions. Incredibile, ripensando all’avvio di stagione, ma vero. Eccola, quindi, la missione: alzarsi dal divano, sedersi al tavolo per l’Europa, calando un poker (di successi consecutivi) che varrebbe più di qualsiasi discorso. Poi eventualmente, ci sarà da gestire un po’ di giramento di testa. A volte capita. Succede, di solito, muovendosi di scatto, alzandosi all’improvviso dopo aver passato tanto tempo sdraiati, o seduti.