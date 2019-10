"Colpo da gigante": questo il titolo in apertura del Corriere Fiorentino che celebra così la vittoria della Fiorentina per 1-0 nel lunch match contro l'Udinese. Un gol di testa di Milenkovic regala i 3 punti alla Fiorentina, che ora è ottava. Dopo l'inizio stentato, i viola hanno invertito la rotta e ora sono in piena lotta per l'Europa. Commisso: "Grandi ma piedi per terra".