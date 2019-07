© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sulle pagine sportive del Corriere Fiorentino di oggi campeggia il titolo: "Commisso convoca Fede". Il patron italo-americano ha infatti affermato a una radio di New York: "Il 22 parlerò con lui, Pezzella e Milenkovic". Sul fair play finanziario Commisso spiega come i viola potranno spendere solo 50 milioni di euro. Intanto il laterale sinistro Cristiano Biraghi rassicura: "Non mi muovo. Se non avessi visto un progetto serio avrei chiesto la cessione".