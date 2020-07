Corriere Fiorentino sui viola: "Commisso, un altro scossone"

"Commisso, un altro scossone". Titola così in prima pagina il Corriere Fiorentino in riferimento al presidente della Fiorentina e al caso legato al nuovo Centro Sportivo: "Di nuovo al tavolo. Il confronto sul centro sportivo della Fiorentina va avanti. E dopo le osservazioni presentate da Pessina lunedì, ecco l’incontro di oggi per valutare come modificare il progetto. Ma dalle dichiarazioni della vigilia si annuncia burrasca. Se Pessina sottolinea come la «tutela sia necessaria», Commisso non usa mezzi termini: «Senza passi avanti annuncerò le azioni che intraprenderò non solo a riguardo del centro sportivo ma anche in merito al Franchi»".