© foto di WilMan

Non solo mercato in casa Fiorentina. Il club gigliato pensa anche alle infrastrutture. E il Corriere Fiorentino, in prima pagina, titola così: "Commisso vuole rifare il Franchi. E Pessina apre: 'Incontriamoci'. All'interno dell'edizione odierna maggiori dettagli: "Vertice in Palazzo Vecchio tra presidente e sindaco. Il soprintendente: per noi conta la qualità del progetto".