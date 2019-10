"Da ultimi all’Europa". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. «E leggero il mio pensiero vola e va... Ho quasi paura che si perda». Chissà. Magari anche Montella, in quella prima serata di settembre, aveva il timore che quell’idea andasse perduta. Che volasse via insieme ai tanti nazionali. In giro per il mondo, lontanissimi dal Centro Sportivo e, di conseguenza, dalla possibilità di mettersi al lavoro su quella (prima) svolta nata nell’intervallo di una partita disgraziata. Era Genoa-Fiorentina e, dopo un primo tempo di terribili sofferenze, l’Aeroplanino decise che il 4-3-3 non era l’abito giusto. E così, tra il primo e il secondo tempo, ecco il primo ritocco. Costretto anche dalla necessità di rimontare, Montella passa al 3-4-3.