Corriere Fiorentino sui viola: "E adesso Commisso cambia marcia"

"E adesso Commisso cambia marcia 'Basta fast, nel calcio slow è meglio'".Questo il titolo in prima pagina che il Corriere Fiorentino dedica al presidente della Fiorentina: "Aveva debuttato a Firenze con lo slogan «fast, fast, fast», adesso ha cambiato idea: «Ho scoperto che nel calcio “slow, slow” è meglio». Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, confessa le sue intenzioni alla vigilia della lunga battaglia per il nuovo stadio: «Quando ho detto “voglio distruggere il Franchi” la frase è stata interpretata come se volessi distruggere la storia. Io parlavo di un edificio, come Wembley. Ma se preferite demolire, per me è ok. Anzi: rifare»".