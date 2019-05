© foto di WilMan

"Fermi tutti, ora conta restare in A. Fiorentina, la settimana più difficile. I tifosi: stop contestazione, riempiamo il Franchi". Questa la titolazione utilizzata nella prima pagina dal Corriere Fiorentino oggi in edicola. Momento delicatissimo per i viola che rischiano la retrocessione in cadetteria. All'interno del quotidiano si legge: "Contro il Genoa di Prandelli in campo domenica alle 20,30: i tifosi decidono di mettere da parte le contestazioni. Per riempire il Franchi biglietti speciali da uno a cinque euro".