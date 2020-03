Corriere Fiorentino sui viola: "Franck è tornato nel gruppo"

Franck corre. Il francese brucia le tappe e da ieri si allena in gruppo". Ma anche "Franck è tornato nel gruppo". Il Corriere Fiorentino, in prima pagina e nella sezione sportiva, celebra il rientro di Ribery. Non ancora in gare ufficiali ma almeno in campo. "Primo allenamento di Ribery insieme ai compagni dopo l’operazione alla caviglia. Domani il francese potrebbe seguire la squadra a Udine e con il Brescia essere convocato da Iachini", si legge nel resto della titolazione interna.