Corriere Fiorentino sui viola: "Higuain, scommettiamo che..."

"Higuain, scommettiamo che...". In taglio basso, il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi fotografa in questo modo la suggestione Pipita per la Fiorentina. Per i bookmaker i viola sono i favoriti nella corsa all'argentino: i toscani vengono dati a 3,50, contro i 7 di un possibile approdo nel campionato americano e un improbabile ritorno in Argentina.