"I dolori del giovane Chiesa". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Che sia al centro del villaggio, non c’è dubbio. Tutti, a Firenze, parlano di Chiesa. E lo stesso accade al centro sportivo. Il problema è che oggi Federico non è il gioiello da esporre con orgoglio, ma una patata bollente. Un caso esploso domenica ma che, in realtà, nasce da lontano. Da quando, l’estate scorsa, a Firenze è sbarcato Rocco Commisso. In quei giorni, è cambiato il destino di Chiesa. La storia è nota. C’era un accordo con la Juventus: il padre procuratore e il dg Corvino infatti, erano più o meno arrivati all’intesa con i bianconeri.