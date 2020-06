Corriere Fiorentino sui viola: "I fantasmi di Beppe: si gioca la conferma in dodici partite"

"I fantasmi di Beppe: si gioca la conferma in dodici partite". Titola così il Corriere Fiorentino in taglio alto sulla sua rima pagina in riferimento al futuro dell'allenatore viola: "La squadra è con lui, ma i dirigenti viola si guardano intorno Pradè: «Facciamo queste dodici partite e poi vediamo»Varie le ipotesi in esame: De Zerbi e Juric in cima alla lista".