© foto di WilMan

"Rocco ha Fede (al 99%). Per Commisso bagno di folla alla finale del Calcio Storico. Il futuro di Chiesa resta un rebus Ancora non è stato fissato un incontro tra giocatore e società. Il patron: 'Io sono fiducioso'". Questa, in sintesi, la vicenda che riguarda la Fiorentina e l'attaccante della Nazionale Under 21, nonché dei gigliati stessi. Il gioco di parole con il nome della punta, ovvero Federico, è scelto dal Corriere Fiorentino per titolare sulla questione, nelle pagine interne.