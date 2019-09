Corriere Fiorentino sui viola: "La doppia sfida degli ex"

"La doppia sfida degli ex". Così titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Uno in bilico, l’altro sulla cresta dell’onda: Josip Ilicic è stato tra i peggiori della gara persa dall’Atalanta in Champions League, Luis Muriel è invece rimasto in panchina contro la Dinamo Zagabria. Prodromi di un probabile avvicendamento nella formazione di Gasperini. Sono loro due gli ex di lusso che la Fiorentina si troverà davanti tra quarantotto ore, non necessariamente insieme, visto che a giudicare dall’eventuale rotazione nerazzurra il colombiano potrebbe persino soffiare la maglia da titolare allo sloveno.