Corriere Fiorentino sui viola: "La prima rivoluzione è a centrocampo"

Il Corriere Fiorentino, con un riquadro nel taglio alto della prima pagina, commenta le ultime mosse in casa Viola: "Piedi buoni. Fiorentina, la prima rivoluzione è a centrocampo". Per spiegare le mosse del direttore Pradè, alla ricerca di giocatori che sappiano far girare la palla nella zona nevralgica del campo, i dettagli arrivano dal sottotitolo nelle pagine interne: "De Rossi, presto una risposta. Bennacer più vicino. Montella vorrebbe anche Biglia".