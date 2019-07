Corriere Fiorentino sui viola: "Mercato al via, con un no"

© foto di Giulio Falciai

"Mercato al via, con un no". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Due mesi esatti di calciomercato per rivoluzionare la rosa, modellarla in base alle esigenze dell’allenatore Vincenzo Montella e aumentare la qualità tecnica. Sarà un’estate rovente per Daniele Pradè che, dopo un lungo corteggiamento, ha incassato il rifiuto di Daniele De Rossi.