© foto di ManWil

"Mercato, l’ora delle scelte. Vertice negli Usa Pradè vede Commisso e Barone, per Chiesa previsto un altro incontro la settimana prossima a Firenze. A centrocampo spunta il nome di Rafinha (Barcellona)". Questa la titolazione scelta dal Corriere Fiorentino all'interno della propria pagina sportiva per spiegare le ultime novità nelle trattative che la Fiorentina porta avanti, con la questione Chiesa ovviamente in primo piano.