© foto di WilMan

"Montella resta: cena a New York con il Viola Club. Oggi l'incontro". Con queste parole il Corriere Fiorentino, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, annuncia che la Fiorentina non cambierà allenatore. E nella titolazione presente nelle pagine interne, arrivano maggiori dettagli: "L'ora di Montella. Oggi Commisso vede l'allenatore alla cena del Viola Club New York: conferma scontata".