Corriere Fiorentino sui viola: "Obiettivo Italia"

© foto di Mattia Verdorale

"Obiettivo Italia". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere Fiorentino dedica alla squadra di Firenze. Infatti si sono iniziati a fare i primi nomi per quanto riguarda il mercato viola e della nuova proprietà americana: tanti i calciatori italiani che interessano alla Fiorentina: "Per i rinforzi Pradè si sta muovendo nei confini nazionali. Sondaggi avviati per Inglese e Lazzari".