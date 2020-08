Corriere Fiorentino sui viola: "Piatek o Thuram: è caccia a un attaccante"

"Piatek o Thuram: è caccia a un attaccante". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere Fiorentino in riferimento agli obiettivi della squadra gigliata: "La corsa a un grande attaccante è appena all’inizio e anche se il percorso si preannuncia lungo e pieno di ostacoli la Fiorentina pensa in grande. In una fase ancora preliminare del mercato i viola si dividono su più tavoli, e con più obiettivi, ma con la ferma intenzione di dare l’assalto all’Europa nella prossima stagione con un bomber che assicuri gol pesanti".