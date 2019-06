Corriere Fiorentino sui viola: "Pradè alla corte di Rocco"

© foto di Mattia Verdorale

"Pradè alla corte di Rocco". Questo il titolo a pagina 10 del Corriere Fiorentino sulla squadra gigliata. Ieri è arrivato l'annuncio del ritorno di Daniele Pradè come direttore sportivo viola. E' ufficiale, dopo tre stagione l'ex Udinese torna a Firenze. Queste le parole del patron viola Commisso: "Uomo di altissimo livello", mentre Pradè ha risposto così: "Un onore". E lunedì Joe Barone tornerà a Firenze per fare nuovi annunci. Deve essere ancora nominato il CEO e si pensa ad un possibile approdo in società da parte di Gabriel Omar Batistuta.