Corriere Fiorentino sui viola: "Pradè vende quasi tutti"

© foto di Giulio Falciai

"Pradè vende quasi tutti". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino sui viola. Lo smartphone lo ha appoggiato sul tavolo, l’orologio al polso non lo ha mai guardato. Nel giorno della sua presentazione, Daniele Pradè si è preso oltre un’ora di tempo. Per spiegare le strategie, rispondere a dubbi e curiosità. «Vi dico tutto ora, così non mi chiamate ed io non vi rispondo», ha scherzato. La battuta pronta l’ha sempre avuta, stavolta è servita per mascherare l’emozione del ritorno a Firenze. «Daniele è stata l’unica scelta come direttore sportivo, ha grande conoscenza del calcio e della Fiorentina»: lo ha introdotto così il dirigente Joe Barone, seduto al suo fianco sempre pronto a spalleggiarlo.