© foto di stefano tedeschi

"Presi a Cannonau". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere Fiorentino questa mattina in edicola. Il riferimento va alla sconfitta dei viola per 5-2 in terra sarda col Cagliari: "Il Cagliari ne fa 5 e ubriaca i viola. Comisso: "La squadra non mi è piaciuta. Sono triste per i nostri tifosi". Il centrocampo non funziona. Badelj in riserva. Il mea culpa di Montella: "Un calvario".