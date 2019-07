© foto di ManWil

"Promesse americane. Vlahovic e Ranieri hanno convinto, resteranno in viola. Oggi la squadra torna a Firenze". Così il Corriere Fiorentino titola nella pagina sportiva sulle ultime novità in casa gigliata provenienti dalla Tournée negli Stati Uniti. A tal proposito, il sottotitolo scelto chiarisce altri particolari: "Fiorentina sconfitta 2-1 dal Benfica. Chiesa in campo 45 minuti in attesa di un chiarimento definitivo con Commisso. Montella: 'Fede? Si sta indirizzando su un cammino non facile'".