© foto di WilMan

Una foto di grandi dimensioni e il seguente titolo: "Show stellare per Ribery. In 15 mila al Franchi". Così il Corriere Fiorentino celebra, in prima pagina, l'arrivo in viola dell'ex Bayern Monaco. E prosegue: "Montella: 'C'è entusiasmo. Possiamo tornare in alto'". All'interno, oltre all'intervista al tecnico, la seguente titolazione: "In 15.000 per Ribery: 'Sarò il vostro biglietto della lotteria'. Tribuna strapiena alla presentazione-show del campione francese. 'Qui ho trovato grandi motivazioni, voglio continuare a vincere'. In più, nelle pagine centrali, uno speciale sul campionato della Fiorentina.